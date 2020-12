Oroscopo 2021, per ogni segno una meta turistica ideale: ecco dove andare in vacanza in Sicilia

Una meta, un viaggio, un luogo per ogni segno zodiacale dove poter andare, si spera nei prossimi mesi del 2021. Ecco l'oroscopo del viaggiatore in Sicilia, progetto firmato da Siciliaweekend.info. Si tratta di un vero e proprio vademecum realizzato con l'aiuto di alcuni esperti di segni zodiacali che diventa un invito a viaggiare nell'Isola non solo nel segno della bellezza dei luoghi ma anche delle affinità che determinate location possono avere con l'animo del viaggiatore.

I segni zodiacali con le rispettive mete ideali.

ARIETE

Viaggio all'insegna dell'avventura. Il viaggio per chiunque appartenga al segno dell'Ariete, come un fuoco impetuoso della primavera che esplode dopo il freddo invernale, ha poco a che fare con il relax. Ideale è una vacanza in cima ad uno dei vulcani siciliani, l'Etna in particolare, molto attivo negli ultimi giorni, ma sono meta ideale anche Stromboli e Vulcano, alle Eolie.

TORO

Il Toro, segno primaverile, ha bisogno di nutrirsi e di generare. Chi appartiene a questo segno ama i piaceri della vita, soprattutto il cibo. Le delizie della tavola, in Sicilia, sono una costante, ma gli esperti consigliano di percorrere le tredici strade del vino che attraversano tutta l’Isola, dal Val di Mazara alle Terre Sicane, da Erice ad Alcamo, da Monreale all’Etna, fino al Val di Noto, passando dai castelli Nisseni.

GEMELLI

Vista la natura curiosa e intellettuale di questo segno, i Gemelli potrebbero trovarsi a loro agio nei parchi letterari della Sicilia. Dunque sarebbe ideale una vacanza sulle orme degli scrittori più importanti dell’Isola, dalla Riviera dei Ciclopi, tanto cara a Giovanni Verga, alla Modica di Salvatore Quasimodo, fino a toccare contrada Caos ad Agrigento, dove riposa Luigi Pirandello, o i luoghi di Tomasi di Lampedusa, tra Palermo e Santa Margherita di Belice.

CANCRO

Per i sognatori del Cancro sono ideali paesaggi pittoreschi e romantici come lo Stagnone di Marsala o le saline di Trapani, specie al tramonto. Lì, dove si è formata la laguna più grande di tutta la Sicilia, possono riscoprire l'acqua, essenza di questo segno e che contribuisce alla sua immaginazione.

LEONE

Con il Leone, segno carismatico, prende corpo una vacanza che strizza l’occhio al lusso e alla ricerca di comfort. Una meta ideale, dunque, secondo gli esperti potrebbe essere Taormina, la capitale del turismo siciliano. Chi non può permettersi un albergo lussuoso potrà comunque apprezzare la vacanza semplicemente passeggiando tra i fascinosi vicoli di Taormina e gustando un aperitivo nei tanti tanti locali del centro storico.

VERGINE

Il temperamento concreto della Vergine porta a luoghi rilassanti in cui trovare equilibrio, dove corpo e anima possano aiutarsi a vicenda. In Sicilia la vacanza ideale potrebbe essere all'insegna del turismo termale. Una sorta di spa a cielo aperto tra canneti e tamerici potrebbe essere Segesta. Le calette con acqua sulfurea,sono luogo perfetto dove ricaricare le pile.

BILANCIA

Gli amici della Bilancia sono grandi amanti dell’arte in tutte le sue forme, in Sicilia possono dunque trovare il loro luogo ideale. Ma, fra tutti, è Erice la meta perfetta, borgo baciato da Venere. Lì, secondo Diodoro Siculo, Erice, figlio di Bute e di Afrodite stessa, aveva eretto il tempio dedicato alla propria madre e fondato la città.

SCORPIONE

Amanti del mistero per eccellenza, gli amici dello Scorpione sono in cerca di luoghi che possano soddisfare il loro temperamento di disorganizzatori. Potrebbero stuzzicarli le ghost town siciliane, per esempio, Poggioreale Antica. La loro anima irrequieta si troverebbe a proprio agio tra i ruderi del terrificante terremoto del 1968.

SAGITTARIO

I centauri del Sagittario sono i veri viaggiatori, più di tutti fra i segni dell’oroscopo. Amano la natura, gli eremi e le montagne. Gli esperti consigliano di avventurarsi alla scoperta dei santuari di montagna, come quello di Madonna dell’Alto, tra i santuari mariani più alti d’Europa, a 1800 metri sulle Madonie da vivere anche in un weekend con i bambini. Lì è custodita una preziosa statua attribuita a Domenico Gagini.

CAPRICORNO

I nati sotto il segno del Capricorno amano luoghi silenziosi e antichi. Ecco perchè le aree archeologiche fanno al caso loro. Fra quelle suggerite dagli esperti di Siciliaweekend è la necropoli rupestre di Pantalica, patrimonio dell’Umanità Unesco di Sicilia, incastonata sulle pendici degli Iblei e immersa tra anemoni, orchidee e platani.

ACQUARIO

Agli amici dell’Acquario potrebbero piacere luoghi anticonvenzionali e fuori dal comune. Volare sulla prima zipline siciliana inaugurata a San Mauro Castelverde, sulle Madonie potrebbe essere un ottimo suggerimento. E dopo questa esperienza si potrebbe anche vivere il mare e il centro di Pollina.

PESCI

Nei nati di questo segno domina il sogno e l’immaginazione. Il loro amore viscerale per l’arte e la spiritualità della natura, potrebbe essere appagato con una visita alle opere di land art della Fiumara d’Arte di Castel di Tusa, soprattutto la grande Piramide di Mauro Staccioli, a Motta d’Affermo, o il Labirinto d’Arianna di Italo Lanfredini a Castel di Lucio.

