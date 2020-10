Facebook sfida Tinder e lancia in Europa la piattaforma per incontri "Dating"

Da oggi, Faceook porta in 32 Paesi europei, Italia compresa, il suo Facebook Dating, una piattaforma d’incontri che si rivolge potenzialmente agli oltre 2 miliardi e mezzo di utenti mondiali del social. Così il colosso californiano lancia la sfida a Tinder e alle altre app per cuori solitari nel Vecchio Continente.

Il nuovo strumento, preannunciato da Facebook nel maggio 2018 e poi testato in varie parti del mondo dalla Colombia alla Thailandia, è già attivo in 20 nazioni, dove ha registrato 1,5 miliardi di match, cioè di abbinamenti amorosi.

Dating è uno spazio dedicato e a sé stante all’interno dell’app Facebook. L’utente maggiorenne interessato potrà attivarlo creando un profilo a parte, e i suoi contatti sul social non ne saranno informati. «Non suggeriremo gli attuali amici di Facebook come potenziali partner, né invieremo loro una notifica per comunicare la tua presenza su Dating», sottolinea la società di Mark Zuckerberg. «Ad esempio, il tuo profilo Dating, i tuoi messaggi e le persone a cui sei interessato/a o con cui sei entrata/o in contatto su Dating non appariranno nel tuo News Feed».

A livello pratico, Dating è gratuito e offre una serie di funzioni per cercare l’anima gemella. L’utente potrà condividere le sue Storie di Facebook e Instagram all’interno della piattaforma, e anche aggiungere gli Eventi e i Gruppi per entrare in contatto con persone che condividono i suoi interessi. Con la funzionalità «Passioni segrete» potrà poi stilare una lista contenente fino a nove nomi di persone con cui è già amico su Facebook e Instagram e a cui è interessato. Se una di queste persone farà lo stesso, si creerà un abbinamento. Una volta avvenuto il match, infine, si potrà avviare una videochiamata.

