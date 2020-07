Adriana Volpe, nuovo attacco a Giancarlo Magalli in tv: "Non riuscirai a farmi stare zitta"

Nonostante i passati scontri, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe tornano a farsi la guerra sia sui social che in tv. Tutto è iniziato quando Giancarlo Magalli ha pubblicato sui suoi social un post contro Adriana Volpe, neo conduttrice del programma Ogni mattina in onda su TV8.

La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ? #OgniMattina pic.twitter.com/LuZ3HMUjoH — Trash Italiano (@trash_italiano) July 8, 2020

Nel post Magalli ha scritto solo "0,9%" accompagnato da una emoticon il cui significato è stato quello di zittire la Volpe. La percentuale si riferiva invece agli scarsi ascolti che sta registrando da trasmissione, a partire dalla sua prima puntata.

Ecco che la Volpe ha deciso di replicare in diretta tv a questo attacco, dicendo: "Caro Giancarlo questo gesto non me lo fai - ha detto la Volpe davanti alle telecamere, rivolgendosi a Magalli -. Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta".

E ancora: "Sai quando sono stata in silenzio? Quando una trasmissione come i Fatti Vostri, condotta anche da me e da Marcello, dal 9-10 % è passata con la tua conduzione in solitaria al 5-6% di share. Da 3 anni in costante caduta libera. Sono stata in silenzio senza paragonare una rete storica come Raidue, abituata a ben altri numeri rispetto a una rete giovane come Tv8. Mi offende questo gesto".

© Riproduzione riservata