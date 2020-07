Estate in tv, arriva su Canale 5 la nuova serie "Come sorelle"

Una trama che potremmo definire un miscuglio tra Dinasty, Real Housewives di Napoli e This Is Us: "Come sorelle" è la nuova serie Mediaset in onda da domani in prima serata su Canale 5 per un totale di 8 appuntamenti.

Al centro della storia una giovane ereditiera e futura sposa: Gencer (Sevda Erginci). La ragazza - attraverso una lettera anonima - scopre di avere due sorelle. Gencer sta per sposare Tekin Malik, l’uomo che ha distrutto la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre. Poco prima delle nozze riceve una lettera, che le rivela che sarebbe stata adottata e avrebbe due sorelle: Deren e Çilem. Sconvolta, Ipek decide di invitarle al matrimonio per

conoscerle.

Come sorelle è un vero fenomeno made in Turkey che sbarca in Italia in prima visione, uno dei fiori all’occhiello di Star TV (è stata la prima emittente privata turca, nata nel 1989).

Fare luce sul passato è il desiderio delle tre donne, che - costrette per un imprevisto a rimanere sull'isola dell’Egeo scelta come scenografica location della cerimonia - intendono conoscersi a fondo e ricostruire i pezzi mancanti della loro vita. Ma ogni volta che si avvicinano alla verità, arrivano nuovi ostacoli.

