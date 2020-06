La compagna di John Peter Sloan si racconta: "Aveva solo due amori: me e la Sicilia"

«John era impressionato dalla vita semplice di Menfi, adorava i ritmi lenti della campagna o tuffarsi in mare in pieno inverno. S’è innamorato della Sicilia di cui odiava solo il fatto che i cani vengono abbandonati». A raccontare di John Peter Sloan, il noto comico insegnante d'inglese morto a Menfi il 25 maggio scorso, è la sua compagna Asia Gagliano, 24 anni, siciliana, di Menfi appunto, in un'intervista esclusiva al Giornale di Sicilia a firma di Giusi Parisi.

John, l’artista e scrittore la voleva sempre al suo fianco e la nominava ad ogni incontro pubblico anche se lei preferiva restare dietro le quinte. Si erano conosciuti a Marsala quando lei aveva diciassette anni.

Una storia nata nell'estate 2014 proprio in Sicilia. Poi la vita insieme a Milano, fino a quando i due non decidono di tornare nell'Isola. «Quattro anni fa gli dissi che avrei voluto cambiare vita tornando a Menfi - racconta la giovane Asia - ma l’avrei fatto solo con lui. Mi avrebbe seguita dovunque così scelsi la casa a contrada Fiori. Dentro di me, ero convinta che presto saremmo tornati a Milano, che qui si sarebbe annoiato. Invece, s’è innamorato della Sicilia».

