Senza trucco su Instagram, la challenge di Alessia Marcuzzi: "Ognuno di noi è unico"

Alessia Marcuzzi ha condiviso su Instagram un suo scatto senza trucco, illuminata solo dalla luce naturale. La conduttrice ha voluto così lanciare una sua personale challenge, e anche un messaggio.

"Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole. Perchè? Perchè io sono la mia luce. Tutti noi siamo belli, - scrive sui social - esattamente per quelli che siamo".

Da qui l'invito della Marcuzzi a fare lo stesso: "Scattatevi una foto in primo piano senza make up, con la luce naturale e mandatela. Mi piacerebbe riempire il feed di luce (che uscirà fra pochi giorni) con le vostre foto, e chissà...magari fare la mia campagna web proprio con voi come protagonisti. Il mio desiderio è quello di valorizzare l’unicità di ognuno di noi. Perchè tutti siamo luce".

© Riproduzione riservata