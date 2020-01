Alessia Marcuzzi, «in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’«Isola dei Famosi».

Lo ufficializza in una nota Cologno Monzese precisando che «sono alle porte per Alessia Marcuzzi nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale delle «Le Iene» (in onda da febbraio su Italia 1)».

© Riproduzione riservata