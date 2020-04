Britney Spears cambia il testo di "Baby one more time" per promuovere la distanza sociale

Per promuovere la distanza di sicurezza vista l'emergenza Coronavirus, Britney Spears ha fatto realizzare un piccolo "manifesto" in cui si vede ritratta la cantante in versione cartone animato, con in mano un flacone di sapone per le mani.

Accanto una frase della canzone "Baby one more time", ossia "My loneliness is killing me" che tradotto significa "La mia solitudine mi sta uccidendo". Frase che, in questa particolare occasione è stata modificata in "My loneliness in saving me!" ossia "La mia solitudine mi sta salvando!".

Una piccola modifica per sottolineare come la "solitudine" della quarantena dal resto della società sta salvando tante vite dal contagio da Coronavirus.

A creare l'illustrazione è stata Patricia Urrutia che la cantante ha condiviso su Instagram, commentandola così: "È stato detto abbastanza. E grazie a tutti gli operatori sanitari che lavorano instancabilmente per proteggerci in questo periodo".

© Riproduzione riservata