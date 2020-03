Coronavirus, la dedica d'amore di Stefano a Belen: "Ritorneremo a scoprire il mondo insieme"

“Ritorneremo a scoprire il mondo, insieme, io e te”. Stefano De Martino dedica dolci parole d'amore alla sua Belen Rodriguez in questi giorni di quarantena, vista l'emergenza Coronavirus.

Un messaggio di speranza per il futuro. Il ballerino è sicuro che presto insieme alla moglie tornerà a girare il mondo, riprendendo una normalità che in questi giorni manca. Insieme a loro in casa anche il piccolo Santiago, il figlio nato appunto dalla loro relazione. Stefano e Belen sono tornati insieme dopo 3 anni di crisi. Un periodo di separazione che oggi li vede più innamorati che mai.

