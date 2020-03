Tutti in casa per il Coronavirus, come tenersi in forma? I consigli di Belen

La showgirl argentina Belen Rodriguez, in casa anche lei vista l'emergenza Coronavirus, consiglia a tutti i suoi fan come fare per continuare a tenersi in forma nonostante la quarantena.

"Vi lascerò dei segreti per avere un corpo in forma, delineato, tonico", ha spiegato Belen, condividendo su Instagram il primo video degli allenamenti .

Non solo ricette di cucina o lezioni di musica, ma anche dei momenti in cui prendersi cura del proprio corpo. Nel video, la showgirl argentina non solo mostra gli esercizi da compiere ma ne indica anche la durata e il numero di volte che vanno ripetuti.

