Palermo, il dj set anti-coronavirus diventa virale: Jennifer Lopez lo riposta su Instagram

Il calore di Palermo varca i confini italiani per volare lontano negli Stati Uniti. Una città che con creatività sta cercando di superare la noia, ma anche la paura, del coronavirus è riuscita a colpire una grande star come Jennifer Lopez.

A raggiungere lo orecchie e il cuore della cantante e attrice latino-americana il dj set improvvisato di un palermitano che nelle scorse sere ha intrattenuto gli abitanti di via Re Tancredi, via Colonna Rotta e via Imperatrice Costanza, trasformando tutto il quartiere in una discoteca a cielo aperto, come nelle calde serate estive.

Il video è diventato virale fino ad arrivare al profilo Instagram di JLo che lo ha ripostato nelle sue stories con un messaggio carico d'affetto: "Love this!!! Sending love to all" cioè, "Lo amo!!! Mando tanto amore a tutti".

© Riproduzione riservata