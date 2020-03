Riki Marcuzzo, frase choc su Instagram: "Il Coronavirus ce lo meritiamo"

"Ci meritiamo il Coronavirus". Una frase choc quella del giovane cantante Riki Marcuzzo che ha fatto indignare il web.

Secondo Riki, il Coronavirus altro non è che la giusta punizione per i comportamenti scorretti dell'uomo.

"Sono molto sensibile e quindi molto triste. Vedo che stiamo soffrendo tutti, che medici e infermieri stanno lavorando giorno e notte e che stanno morendo tantissime persone come sempre innocenti”, ha spiegato il cantante.

“Però purtroppo sono tra quelli che pensano che questo virus in fondo ce lo meritiamo. In giro c’è tanta avidità, ignoranza e soprattutto menefreghismo nei confronti del prossimo e dell’ambiente”.

“Se non cambiamo noi in primis, - ha aggiunto - non cambierà mai nulla, anzi. Sarà sempre peggio”.

