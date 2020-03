"Che Guevara è nato nel 1949 anzi no... nel 1980", doppia gaffe a L'Eredità

Doppia gaffe a L'Eredità, il quiz televisivo di Raiuno. "Nasce Che Guevara", questo il quesito posto ai concorrenti che hanno avuto la possibilità di scegliere fra quattro opzioni: 1928, 1949, 1980, 2007.

Ben due i concorrenti che hanno sbagliato. Per Eleonora, studentessa di Bologna di 21 anni, il rivoluzionario sarebbe nato nel 1980. Per il giovane medico Luca, invece, Che Guevara è nato nel 1949. Una doppia gaffe che ha creato momenti di imbarazzo in studio. In realtà, Che Guevara è nato a Rosario, in Argentina, molto prima ossia il 14 giugno 1928 ed è morto nel 1967.

