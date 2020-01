GFVip, Wanda Nara osa con body e trasparenze ma il look hot non piace al web

Wanda Nara sorprende al Grande Fratello Vip. L'opinionista, insieme a Pupo, del reality show ha fatto il suo ingresso in studio durante la diretta di ieri sera, in onda su Canale 5, con un look da "sirena".

Ricco di trasparenze, miss Icardi ha osato indossando solo un body nero con una giacca. Gambe e scollature sono rimaste in bella mostra, impreziosite solo da un tessuto trasparente.

Lei stessa si è definita “una sirena rimasta impigliata in una rete”. Molto apprezzato in studio, il look scelto da Wanda Nara non ha però riscosso lo stesso successo sul web.

“Mio marito l’ha descritto come una rete per pescare salmoni norvegesi”, ha scritto una utente su Twitter. “Vorrei chiedere a Wanda se è riuscita a pescare qualche pesce con quella rete appesa al vestito", ha aggiunto un altro fan.

