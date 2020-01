Harry e Meghan, Netflix: "Interessati ad una serie su di loro"

Harry e Meghan hanno rinunciato al titolo di "Altezze Reali" e a partire dalla primavera non saranno più costretti ad adempiere agli obblighi della Royal Family. Ciò vorrà dire anche che non rappresenteranno più la regina.

Meghan ha già firmato un contratto con la Disney e adesso potrebbe essere la volta anche di Netflix. Come riferito dalla Press Association, la piattaforma streaming sarebbe interessata a lavorare con i duchi di Sussex come accaduto in passato con Michelle e Barack Obama.

Durante un evento a Los Angeles, Ted Sarandos, a capo dei contenuti di Netflix, interpellato ha risposto: "Chi non sarebbe interessato? Si, certo!"

© Riproduzione riservata