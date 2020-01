Harry e Meghan, addio al ruolo nella famiglia reale ma la Regina frena

Harry e Meghan hanno deciso di rinunciare al loro «ruolo senior» di membri della famiglia reale britannica per avere maggiore «autonomia finanziaria» nelle loro attività pubbliche e di beneficenza.

Lo rende noto Buckingham Palace confermando le anticipazioni del Sun anche sull'intenzione dei duchi di Sussex di dividere nel prossimo futuro il loro tempo «fra il Regno Unito e il Nord America».

Ma dopo l'annuncio la Regina ora frena e parla di discussioni «allo stato iniziale». In una seconda nota, firmata dalla vice responsabile comunicazione della regina, Hannah Howard, si legge: «Le discussioni col Duca e la Duchessa di Sussex sono in una fase iniziale. Comprendiamo il loro desiderio di un approccio diverso, ma queste sono questioni complicate e richiedono tempo per essere elaborate».

