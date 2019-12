Oroscopo 2020, che anno sarà? I segni più fortunati, previsioni e consigli

Amore, lavoro e salute. L'oroscopo del 2020 è già in grado di dirci cosa ci attende per l'anno che verrà e quali saranno i segni più fortunati. Sul Giornale di Sicilia in edicola c'è uno speciale di sette pagine con i consigli e le previsioni delle stelle. Ma ecco l'oroscopo 2020 segno per segno.

Ariete. Se nei primi mesi dell'anno l'amore parte sottotono, da maggio in poi tornerà a fiorire. I single potranno trovare l'anima gemella. Occhio alla bilancia: nonostante godiate di buona salute, evitate di eccedere con il cibo per tenere sotto controllo il peso. Non si attendono invece grandi novità sul lavoro: se avete qualche progetto in cantiere, attendete il 2021.

Toro. L'amore per i nati del Toro va a gonfie vele per chi è in procinto di sposarsi e per chi attende il momento giusto per compiere il grande passo. Notizie positive anche sul lavoro soprattutto per chi ha una propria attività. All'inizio dell'anno potreste risentire di qualche malanno, soprattutto alla gola, ma a primavera tornerete a scoppiare di salute.

Gemelli. Un inizio dell'anno non proprio roseo in amore, sarà l'estate a far tornare la passione. Tanto e proficuo lavoro per i Gemelli, che causerà però stress e tensione qualche problema all'intestino.

Cancro. Un'altalena di emozioni in amore per i nati sotto il segno del Cancro: chi è già in coppia attraverserà qualche momento di tensione che provocherà qualche acciacco soprattutto nei mesi più caldi. Alti e bassi anche sul lavoro: positivi i primi mesi, più difficile il periodo estivo.

Leone. Serenità e tranquillità in amore lasciano alle spalle le delusioni dell'anno passato. Molto positiva anche la situazione lavorativa: miglioramenti in vista per la vostra carriera. Energia e forza caratterizzeranno il vostro 2020.

Vergine. Un 2020 d'amore per i Vergine con una nuova conoscenza che potrebbe trasformarsi in una storia importante. Attenzione a non farvi sopraffare dalla pigrizia per cogliere appieno le importanti opportunità che si prospetteranno per la vostra carriera.

Bilancia. Amore a rischio nella prima fase dell'anno per i nati della Bilancia. Dall'estate in poi si attendono però grossi miglioramenti. A parte qualche malessere stagionale, godrete di ottima salute. Sarà l'anno giusto per aspirare alle vette più alte sul lavoro.

Scorpione. Si prospetta un anno di sorprese per gli Scorpione. Nuove emozioni per i single con una nuova relazione in arrivo. Grazie alla loro tenacia, i nati del segno vedranno arrivare il successo nel lavoro dei sogni chiudendo l'anno in bellezza.

Sagittario. In amore nessun stravolgimento ma dovrete solo portare avanti quello che avete iniziato nell'anno appena trascorso. Lungimiranza e creatività vi aiuteranno nel lavoro per portare a termine i vostri progetti. La resistenza allo stress vi aiuterà ad essere sempre nel pieno delle vostre forze.

Capricorno. Nessun momento di stop per i nati del segno. La mente è impegnata sul lavoro e non ci saranno particolari difficoltà né sull'umore né in amore. Raggiungerete tutti gli obiettivi che vi siete prefissati.

Acquario. Servirà sincerità e impegno per fare evolvere la vostra situazione sentimentale. Il rapporto con il capo e con i colleghi migliorerà e questo vi aiuterà a proseguire il vostro percorso. Per mantenervi in salute la chiave è lo sport.

Pesci. Autonomia e libertà per i single, chi è in coppia invece dovrà lottare per tenersi stretto il partner. Non esagerate con l'attività fisica per evitare problemi muscolari. Primi mesi difficili sul lavoro che vi toccherà recuperare nella seconda parte dell'anno, soprattutto con i colleghi.

