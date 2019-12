Harry e Meghan si prendono una pausa: niente feste di Natale con la Regina

Niente party annuale della Regina a Buckingham Palace per Harry e Meghan, nè tantomeno pranzo pre-natalizio mercoledì: i duchi di Sussex non intendono tornare in Gran Bretagna fino all’anno nuovo, ha riferito il Daily Mail, citando fonti interne, secondo le quali la decisione era stata annunciata in anticipo e non ha creato frizioni nè malumori.

«La coppia l’ha detto chiaramente qualche settimana fa, si sono presi qualche tempo per stare insieme come famiglia»; per questo «mancheranno agli eventi per Natale».

Harry e Meghan si sono presi una pausa di sei settimane dagli impegni reali e passeranno le festività con la madre di Meghan, Doria Ragland, in una non meglio precisata località all’estero.

