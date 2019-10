Meghan Markle choc: "Mi dissero di non sposare Harry"

Una rivelazione choc quella di Meghan Markle, che ha svelato: "Mi dissero di non sposare Harry".

Gli amici inglesi dell'ex attrice e ora duchessa avevano messo in guardia Meghan, dicendole: "La stampa ti distruggerà". Solo che, "al cuore non si comanda", ha poi aggiunto la Markle, spiegando il motivo per cui non abbia voluto dare retta a nessuno.

Queste dichiarazioni di Meghan sono andate in onda nel Regno Unito, durante un documentario dedicato alla coppia reale, dal titolo "Harry & Meghan: an African journey". Domani, il documentario andrà in onda negli Stati Uniti sull’ABC.

In queste ore, stanno destando parecchia curiosità anche le dichiarazioni di Harry, che ha candidamente ammesso: "Io e mio fratello William abbiamo preso strade diverse".

Ma, tornando a Meghan, la duchessa ha anche raccontato: "Quando ho incontrato per la prima volta Harry, i miei amici erano davvero felici. Lo erano perché io lo ero. Ma i miei amici inglesi invece mi dissero subito: 'È una cosa bellissima,, ma non dovresti sposarlo'".

Il motivo? "I giornalisti inglesi ti distruggeranno la vita". Meghan, di fronte a questo avvertimento,ha dunque risposto: "Sono americana, a noi non succedono queste cose. Non ha senso”. In realtà, Meghan ha ammesso che avevano ragione i suoi amici inglesi anche se ha da sempre provato a farsi scivolare tutto addosso.

