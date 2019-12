Fedez svela in tv tutta la verità sulla rottura con J-Ax: "Mi ha mentito"

Intervistato da Peter Gomez a "La confessione" in onda sul canale Nove, Fedez si racconta a tutto campo parlando della sua vita privata, della sua carriera, e svelando una volta per tutte i reali motivi che hanno portato alla sua rottura con J-Ax e Fabio Rovazzi.

Il rapper ha dunque rotto il silenzio su questa storia sulla quale per diverso tempo sono scivolati fiumi di indiscrezioni.

"Sarebbe stato più facile se con J-Ax fosse finita per soldi, ma non è stato così. La ferita in realtà è stata più grande, perchè io non ho perso un socio ma un pezzo di famiglia acquisita", ha spiegato Fedez. Ma ecco i fatti.

Era il 2017 e Chiara Ferragni, moglie di Fedez, era incinta di Leone. Una gravidanza difficile, che l'influencer ha preferito portare avanti a Los Angeles, sua seconda città dopo Milano.

"Cinque mesi dall'altra parte del mondo - ha precisato Fedez - durante i quali io mi sentivo fragile: non sapevo se sarei stato all’altezza della paternità imminente, ero lontano dalla mia famiglia, dal mio lavoro ed è lì che sono cominciati i problemi".

Fedez ha dunque spiegato: "Un collaboratore mio e di J-Ax, con il quale avevo fondato la società Newtopia, ha iniziato a considerare mia madre, nonchè mia manager, un problema. Mi fidavo di questa persona - ha continuato il rapper - al punto che ho voluto sua figlia per accompagnare Chiara sul palco quando le ho fatto la proposta".

Tenendo all'oscuro Fedez di tutto, questo collaboratore avrebbe dunque fondato una società speculare a Newtopia.

"All'inizio - ha aggiunto il rapper - ignaro di tutto, questo collaboratore tentò di diventare mio manager. Quando non ce l’ha fatta, ha cercato quindi di portare a casa la parte restante del gruppo".

È stato lì che il trio ha iniziato a sgretolarsi. "Fabio ha scelto di andare subito - ha rivelato il rapper - e nemmeno mi ha scritto un messaggio quando è nato mio figlio. Non mi ha chiesto come stessi quando Leone si pensava potesse essere sordo a livello neurologico. Vero, le scuse sono arrivate ma è stato troppo poco e troppo tardi".

Il tradimento più grande però Fedez l'ha subito successivamente, da J-Ax. "Mi aveva giurato di essere estraneo a tutto questo, alla nuova società, all’addio di Rovazzi. Non ne sapeva nulla, ed è così che abbiamo deciso di andare avanti facendo San Siro".

Tutto liscio se non fosse che "il giorno dopo, J-Ax sarebbe dovuto venire a casa mia per conoscere Leone. Quella mattina però mi telefonò dicendomi: 'Io non vengo. Ed ero d’accordo con loro, non te l’ho detto perché sapevo che altrimenti non avresti fatto San Siro'".

È stato allora che Fedez si è sentito crollare il mondo addosso. "Ho pensato che forse gli ero utile in quel momento lì, che non gli importava davvero di me o Newtopia. Mi dispiace, perché non mi è stata data la possibilità di scegliere. Se avessi saputo, il concerto a San Siro non lo avrei fatto".

