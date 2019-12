Fedez, intervista in tv: "Sono a rischio sclerosi multipla"

"Sono a rischio sclerosi multipla": è la rivelazione choc di Fedez intervistato da Peter Gomez nel programma sul Nove La Confessione, in onda in prima serata giovedì 5 dicembre alle 21:25. Durante la «confessione» resa al direttore de ilfattoquotidiano.it l’ex giudice di X-Factor si commuove rivelando un aspetto molto privato di sé.

Fedez e la presunta malattia, la rivelazione

"È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire delle priorità. Durante una risonanza magnetica", si confida Fedez, "mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto stare sotto controllo perchè clinicamente si dice che quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata. Ovvero le demielinizzazioni è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla" spiega con emozione il cantante.

Fedez: "Scelgo le mie battaglie"

"Ti trovano questa cosa e ti dicono che devi stare sotto controllo perchè questa cosa può essere, come no, che si può tramutare in sclerosi. Questo è stato il motivo per me di iniziare un percorso per migliorare e soprattutto per scegliere le mie battaglie".

Fedez e la malattia, il chiarimento sui social

Fedez ha puntualizzato sui social di stare bene e di tenere tutto sotto controllo: "Sentivo il bisogno di tirare fuori un po' di cose accadute nell’ultimo anno per chiudere un cerchio e guardare avanti. Ho visto che sono già usciti tanti articoli alcuni con dei titoli molto allarmanti. Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista) sto bene. Vi chiedo di guardare l’intervista completa. Quello che dico non si riesce a riassumere in un titolo. Ribadisco che sto bene".

