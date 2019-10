Rosy Abate non muore, il lieto fine dell'ultima puntata della seconda stagione

Rosy Abate non muore: un finale da brividi, quello della serie tv Rosy Abate 2, fiction di Canale 5. L'ultima puntata della seconda stagione, andata in onda ieri 11 ottobre, è stata ricca di emozioni.

Il matrimonio di Leo e Nina, che si sposano dopo avere scoperto che diventano genitori. Leonardo, il figlio tanto cercato, finalmente si ricongiunge con la mamma Rosy e i due giovani si sposano al suo cospetto. In chiesa spunta anche Licata, che assieme a Pietrangeli, storico volto di Squadra Antimafia, comunica che la domanda di Leo di entrare in polizia è stata accettata: il ragazzo diventerà poliziotto e seguirà le orme di suo padre. Leo è felice, ma Rosy ha paura.

Poi il finale, il più commovente e ricco di pathos: il ballo tra il giovane sposo Leo e mamma Rosy Abate. Una scena che ha fatto impazzire i fan, che sui social si sono scatenati con messaggi pieni di complimenti per il finale scelto dalla regia.

A fine puntata sulla pagina Facebook ufficiale della serie tv la foto di Rosy Abate, interpretata da Giulia Michelini, "Lunga vita alla Regina".

Un finale che, a quanto si era detto nei giorni scorsi, doveva essere diverso e che è stato cambiato in corso d'opera dal regista dopo le rivolte dei fan alle indiscrezioni che annunciavano la morte della protagonista.

«Stiamo rilavorando al montaggio dell’ultima puntata di Rosy Abate, ma per favore ora non inondatemi più di messaggi», aveva detto pochi giorni fa il produttore Pietro Valsecchi rispondendo ai fan.

«Appena si è sparsa la voce che l’ultima puntata potrebbe vedere la morte di Rosy i fan si sono scatenati sul web e con le email. Siamo tutti molto colpiti e riconoscenti per questa dimostrazione di affetto verso un personaggio entrato nell’immaginario collettivo: lo vediamo dai dati di ascolto Auditel, dai record di visualizzazioni delle puntate su Mediaset Play (quasi 3 milioni), dall’enorme riscontro sui social. E di fronte a tanto affetto ho deciso di rimettermi al lavoro per chiudere il montaggio della puntata spero nel modo migliore per tutti».

E a leggere i commenti sulla pagina ufficiale della serie tv sembra proprio che l'obiettivo è stato centrato: soddisfatti i fan, il finale ha commosso tutti.

