Tv, il programma più visto è Tale e quale show: 3.7 milioni per Rosy Abate

Il programma più visto della prima serata televisiva di ieri è stato Tale e quale show, lo spettacolo trasmesso da Rai1 e condotto da Carlo Conti, che ha visto ancora una volta i personaggi del mondo dello spettacolo cimentarsi nelle imitazioni dei big della musica nazionale e internazionale, seguito da una platea di 4.030.000 telespettatori pari al 19.7% di share. Su Canale5, l'ultima puntata della seconda stagione di "Rosy Abate", ha ottenuto un ascolto medio di 3.757.000 spettatori e il 18.48% di share, aggiudicandosi il record di serie Mediaset più vista del 2019.

Su Italia1, il film Suicide squad ha avuto un seguito di 1.391.000 spettatori pari al 6.31% di share. In prime time su Rai2 "Scomode verità" telefilm della serie N.C.I.S. ha ottenuto 1.067.000 e il 4.3% di share. A seguire "Regola 34" e "Innocenza", due episodi di Criminal Minds hanno registrato un ascolto medio del 3.7% con 767mila spettatori. Su Retequattro, quarto grado ha ottenuto 1.064.000 spettatori e il 5.92% di share. Su Rai3 "Lasciati andare", la commedia di Francesco Amato con Toni Servillo e Carla Signoris, è stata vista da 1.045 mila telespettatori con il 4.4% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 755.000 spettatori con uno share del 4.5%.

Nell'access prime time di Rai1, I soliti ignoti - Il ritorno ha avuto un seguito di 5.054.000 telespettatori con il 20.7% di share. Su Canale5, Striscia la notizia ha segnato 4.767.000 spettatori e il 19.45% di share. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.663.000 spettatori con il 6.9% di share. Rai1 vince il prime time con 4.652.000 spettatori e il 19.16% di share. Per Canale5, 4.348.000 spettatori e il 17.91% di share.

Nei complessivi, Mediaset domina in prima serata con 8.517.000 spettatori e il 35.07% di share (per la Rai, 8.302.000 spettatori e il 34.19% di share); la seconda serata con 4.323.000 spettatori e il 36.92% di share (per la Rai, 3.432.000 spettatori e il 29.32% di share); le 24 ore con 3.311.000 spettatori e il 34.57% di share (per la Rai, 3.289.000 spettatori e il 34.34% di share). La7 ha avuto in prima serata il 4.65% di share, 4.11% nelle 24 ore. Per l'informazione i Tg delle ore 20 hanno avuto i seguenti ascolti: per il Tg1 4.767.000 telespettatori e il 22.2% di share; per il Tg5, 4.371.000 spettatori e il 20.1% di share; per il TgLa7, 1.139.000 spettatori con il 5.2% di share.

L'ufficio stampa Rai comunica gli ascolti di "Tv7" il settimanale a cura del Tg1, in onda in seconda serata, che ha sfiorato l'11% (10.8%) con 788mila telespettatori. Il Tg2 delle 13 ha realizzato il 14% di share con 1.789.000 telespettatori. Il Tg3 delle 19 ha raccolto l'11.6 % pari a 1.836.000 telespettatori, saliti a 2.438.000 (12.7%) nelle edizioni regionali delle 19.30. "Buongiorno Italia" e "Buongiorno Regione": gli appuntamenti Tgr del mattino su Rai3 hanno avuto rispettivamente 501mila e l'11.6% di share e 744mila spettatori con il 12.5% di share. L'ufficio stampa Rai segnala gli ascolti del day time di Rai1 con "La prova del cuoco" che ottiene 1.419.000 spettatori e il 13.4% di share. Sempre su Rai1, nel pomeriggio "Vieni da me" con Caterina Balivo ha avuto 1.502.000 spettatori e il 12% di share, mentre "La vita in diretta" ha fatto registrare 1.300.000 spettatori con il 13.2% di share.

© Riproduzione riservata