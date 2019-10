L'oroscopo di oggi, 7 ottobre: cosa dicono gli astri segno per segno

L'oroscopo di oggi, 7 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs (ascolta).

Ariete - Molto amichevole la Luna nell’Acquario, che vi infonde una dose extra di energia. Con una diversa prospettiva davanti, vi sentite rinascere.

Toro - Oggi che la Luna vi prende di mira, tenete saldo il vostro baricentro e non raccogliete le provocazioni che mettono zizzania in amore e con gli amici.

Gemelli - Naturale che vi sembri tutto più facile, con la Luna in trigono a Marte. Imprevisti fortunati vi coglieranno letteralmente di sorpresa.

Cancro - Trascorsa l’opposizione della Luna, siete più leggeri e, in ambito lavorativo, più disponibili a collaborare. Datevi da fare per un progetto comune.

Leone - Che baraonda nel vostro cielo! La Luna vi espone a reazioni contraddittorie, stuzzicando il lato più orgoglioso del vostro temperamento.

Vergine - Siete pieni di buoni propositi, non temete la fatica e avete voglia di mettervi in gioco per rafforzare la vostra posizione. Meglio di così!

Bilancia - Che iniezione di vitalità con il tandem Luna-Marte! La configurazione ideale per uscire dallo stallo, per un riscatto a trecentosessanta gradi.

Scorpione - Peccato che non appena riacquistato un certo equilibrio, intervenga la Luna nell’Acquario, quadrata a Mercurio, a rendervi inquieti con i suoi capricci.

Sagittario - Bella forza che siete allegri e pimpanti, con la Luna in Acquario in trigono a Marte! Potete prendervi una bella rivincita sugli avversari.

Capricorno - Il cielo vi invita a comprendere i difetti altrui e a non essere troppo severi nei giudizi. In caso contrario potrebbe arrivare il contraccolpo.

Acquario - La Luna raccoglie l’energia marziana, potenziando la volontà. Un atteggiamento assertivo vi aiuterà a cavarvi d’impaccio in una situazione spinosa.

Pesci - Abilità nel gestire le relazioni interpersonali, nel tessere una rete di rapporti vantaggiosi per il lavoro e di collaborazioni utili per il futuro. L’ambito sociale è animato da novità.

