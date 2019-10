7 ottobre: il santo del giorno è la Beata Vergine Maria del Rosario, ecco cosa accadde oggi

Il santo del giorno di oggi, 7 ottobre, è la Beata Vergine Maria del Rosario.

Ed è la data in cui si ricorda la vittoria dei Cristiani contro i Turchi a Lepanto nel 1571. Pio V la istituì con il titolo di Santa Maria della Vittoria, ma due anni dopo Gregorio XIII la confermò, cambiando il suo nome in quello di festa del Santo Rosario.

La vittoria fu attribuita alla SS. Vergine perchè in tutta la cristianità si recitava il Rosario proprio mentre a Lepanto si combatteva. Il Santo Rosario era l’orazione più diffusa per contrastare le eresie e fu considerata l’arma determinante per vincere i musulmani a Lepanto, fondamentale per arrestare l’avanzata dei musulmani in Europa.

La battaglia si svolse nel corso della guerra di Cipro ed era il 7 ottobre 1571: a scontrarsi furono le flotte musulmane dell’Impero ottomano e quelle cristiane della Lega Santa, che metteva insieme le forze navali della Repubblica di Venezia, dell’Impero spagnolo, dello Stato Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di Savoia, del Granducato di Toscana e del Ducato di Urbino.

Sono nati il 7 ottobre il campione di judo Fabio Basile (25 anni); il patron di Esselunga Bernardo Caprotti, scomparso nel 2016; Lapo Elkann (42 anni); Piero Fassino (70 anni); il cantante Neffa (52 anni); Federico Pizzarotti (46 anni); Vladimir Putin (67 anni).

Cosa accadde oggi.

Il 7 ottobre 1806 fu brevettata la carta carbone da parte di Ralph Wedgwood.

Il 7 ottobre 1849 a Baltimora mori lo scrittore Edgar Allan Poe.

Il 7 ottobre 1933 è la data in cui fu fondata la compagnia aerea Air France.

Il 7 ottobre 1949 nacque la Repubblica Democratica Tedesca, Germania dell’Est.

Il 7 ottobre 1985 la nave da crociera Achille Lauro fu dirottata da terroristi palestinesi.

Il 7 ottobre 1952 nacque il codice a barre, brevettato da due studenti americani.

