Magnini pazzo di Giorgia Palmas: "L'ho conquistata con un tiramisù, me la sposo"

Filippo Magnini si racconta a "Storie italiane", intervistato da Eleonora Daniele. L'ex nuotatore ha ripercorso le tappe della sua storia d'amore con Giorgia Palmas, dopo aver archiviato la lunga relazione con Federica Pellegrini.

Per Magnini oggi la Palmas è il presente ma anche il futuro, tanto da dichiarare: "Me la sposo". E racconta come è riuscito a conquistarla: "Con un tiramisù - ha detto Magnini - del resto, mi piace cucinare".

I due stanno insieme da oltre un anno. "Ci siamo fidanzati ufficialmente il 15 marzo del 2018 - ha aggiunto Magnini -. Abbiamo degli amici in comune, e prima di farmi avanti ho 'sondato' il terreno".

E ancora: "Sapevo che Giorgia era single. Prima abbiamo fatto delle cene con amici, poi siamo rimasti da soli e ci siamo fidanzati".

Magnini si dice follemente innamorato della Palmas: "Penso di essere fortunato. Giorgia è una bellissima ragazza, la più bella del mondo".

© Riproduzione riservata