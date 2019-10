Il siciliano Parmitano comanda la stazione spaziale: è il primo italiano

L’astronauta Luca Parmitano è il nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) è il primo italiano e il terzo europeo ad assumere questo ruolo.

La cerimonia del passaggio di consegne con il comandante russo Alexei Ovchinin è avvenuta a bordo di una stazione

orbitale con ben nove astronauti a bordo. Domani in tre, compreso Ovchinin, rientreranno a Terra e comincerà ufficialmente la Expedition 61.

"Un grande traguardo per l’Italia dello spazio: rappresenta questo la qualifica di comandante della Stazione Spaziale da parte dell’astronauta Luca Parmitano", ha detto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia.

"Auguri di buon lavoro a Luca Parmitano, che permette all’Italia spaziale di raggiungere un grande traguardo", ha rilevato Saccoccia in una nota. "Diventare comandante della Stazione Spaziale Internazionale è un grande privilegio, il primo per un astronauta italiano. È il riconoscimento della sua grande professionalità e delle sue competenze dimostrate sul campo e in volo", ha osservato Saccocia a proposito di Luca Parmitano, entrato a far parte nel 2009 del corpo astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa).

