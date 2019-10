Elettra Lamborghini agli Mtv Emas 2019, arriva la nomination "Best Italian Act"

Elettra Lamborghini agli Mtv Emas 2019. Mtv ha infatti annunciato le nomination che la inserisce tra i "Best Italian Act" insieme a Coez, Elodie, Mahmood e Salmo. La Lamborghini è stata scelta dal pubblico di Mtv tra i cinque nomi (Achille Lauro, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Irama e Ultimo) da votare tramite Instagram stories.

A spuntarla è stata proprio Elettra Lamborghini che sul suo profilo Ig ha ringraziato i suoi follower. "Ho il piacere di comunicarvi che sono stata nominata agli Mtv Emas come Best Italian Act. E sì, mi sembra un sogno! Questo lo dedico a voi, tutti i miei fan, tutti quelli che sono venuti quest'estate ai miei concerti, agli instore, tutti quelli che hanno sempre creduto in me, più semplicemente il mio gruppo Fandom.Grazie di cuore ed ora tutti a votare!".

Gli Mtv Emas 2019 verranno trasmessi il 3 novembre dal Fibes di Siviglia. In Italia andranno in onda su Mtv (canale 130 di Sky) con inizio alle ore 20.00 (Red Carpet Show) e alle 21.00 (Main Show) e in streaming su Now Tv. Le votazioni sono aperte da oggi fino alle 23.59 del 2 novembre su mtvema.com.

La super favorita è Ariana Grande con sette nomination tra cui “Best Artist” e “Best Video” per la sua hit virale “thank you, next”, e per “Best Song” insieme a Shawn Mendes.

