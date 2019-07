Instagram, anche in Italia arriva il tasto "donazioni"

Instagram continua con gli aggiornamenti. Anche in Italia arriva il tasto donazioni su Instagram che consente agli utenti di chiedere aiuto per sostenere cause sociali od organizzazioni no profit e di raccogliere così fondi attraverso le Stories.

Lo sticker "donazioni" infatti permette ad ogni utente di avviare su Instagram una raccolta fondi della durata di 24 ore. Anche le organizzazioni potranno seguire la stessa procedura ma solo se rispettano i requisiti richiesti dalla piattaforma social. Il 100% dei fondi raccolti andrà all'ente scelto.

Per aprire una raccolta fondi bisogna cliccare sulla propria immagine del profilo o sul tasto "fotocamera". Aperta quindi la sezione delle Stories si clicca per selezionare o scattare una foto/girare un video. Toccando l'icona sorridente a destra si inserisce uno sticker e da qui è possibile cliccare sull'adesivo "donazioni". Non rimane quindi che selezionare un'organizzazione no profit, digitare il nome della raccolta fondi e condividere la Storia.

Un'organizzazione no profit invece potrà ricevere le donazioni raccolte su Instagram dopo aver completato i seguenti step: registrarsi come associazione no profit accedendo alla sezione dedicata su Facebook; abilitare i pagamenti su Facebook; collegare il profilo Instagram alla pagina Facebook dell'organizzazione accedendo all'Help Center di Instagram; infine trasformare il profilo Instagram in un Profilo Aziendale.

