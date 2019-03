Gue Pequeno a ruota libera contro Fedez: "Molto furbo e ossessionato dal successo"

Il rapper Gue Pequeno si toglie qualche sassolino dalla scarpa e parla a ruota libera contro Fedez a La confessione in onda su Canale 9. Intervistato da Peter Gomez, Gue Pequeno ha ammesso di non avere buoni rapporti col rapper.

"Non si comporta bene, e a pelle non è una persona che mi piace più di tanto", ha detto Gue Pequeno. "Artisticamente parlando, diciamo che 'non è la mia fetta di torta' anche perchè credo che in questo periodo per lui la musica sia marginale".

E ancora, "Fedez rimane comunque una persona molto astuta che ha sempre cercato ossessivamente il successo, e lo ha ottenuto grazie ad alcune mosse che ha fatto".

Tra queste "mosse", Gomez ha dunque chiesto se ci fosse anche il matrimonio con Chiara Ferragni. "Non mi permetterei mai di giudicare il suo matrimonio, - ha risposto Gue Pequeno - ma posso dire che è stato molto bravo a ricalcare i passi tipici delle super star mondiali".

E su tanti altri dissapori, poi, è calato il silenzio: "Meglio che certe cose rimangano nel privato".

