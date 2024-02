Sanremo, fra gli artisti in gara il record di partecipazioni è dei Ricchi e Poveri: 14 volte al Festival

Di Festival ne hanno vinto uno, nel 1985, con Se mi innamoro. Dopo di loro, a poca distanza, c'è Loredana Berté: per lei si tratta della dodicesima volta in gara. Seguono Renga e Nek che, è vero, sono alla loro prima volta insieme, ma vantano complessivamente ben 15 presenze in due (tra gare e partecipazioni), 10 il primo e 5 il secondo. Poi c'è Fiorella Mannoia, alla sua sesta volta in gara all’Ariston, dalla prima con Caffè nero bollente all’ultima, nel 2017, con Che sia benedetta. Dopo di lei c'è Annalisa, alla quinta gara al Festival.

Tre gli artisti che saranno in gara a Sanremo tra i Big per la quarta volta: Diodato (vincitore nel 2020 con Fai rumore), Emma (che ha vinto nel 2012 con Non è l’inferno) e Irama. Tre, con quella di quest’anno, le partecipazioni per Il Volo (vincitori nel 2015 con Grande amore) e per Mahmood, che all’attivo ha già due vittorie: quella del 2019 con Soldi e quella del 2022 con Brividi assieme a Blanco. Ben quattro i cantanti che quest’anno fanno il bis: Dargen D’Amico, Mr. Rain, Sangiovanni e The Kolors. Per tutti gli altri si tratta della prima volta in gara all’Ariston, anche se molti sono già saliti su quel palco come ospiti (come Negramaro e Ghali) o impegnati nei duetti con artisti in gara come BigMama (con Elodie nel 2023), Bnkr44 (con Sethu, sempre nel 2023) e Fred De Palma (con Patty Pravo, nel 2016).