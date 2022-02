Eurovision 2022 in Italia per la terza volta, ecco quando: la sfida di Mahmood & Blanco

La prossima sfida di Mahmood & Blanco sarà l’Eurovision Song Contest che per la terza volta si svolgerà in Italia. Era già accaduto nel 1965 e nel 1991, dunque a distanza di 31 anni, l’Italia avrà l'onore di organizzare la manifestazione accogliendo delegazioni provenienti da 41 nazioni.

Sede e data sono stati ormai definiti. L'appuntamento è al Pala Olimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio 2022. E da qualche giorno si conoscono anche i conduttori annunciati nel corso del Festival di Sanremo. Si tratta di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

“Siamo entusiasti di avere ancora una volta oltre 40 emittenti in competizione per vincere l’iconico trofeo Eurovision a Torino, il prossimo maggio. Il team della Rai sta lavorando alacremente ai preparativi per accogliere tutte le delegazioni in una nuova città ospitante e garantire che l’Eurovision Song Contest porti il divertimento e lo spettacolo all’avanguardia attesi da quasi 200 milioni di spettatori”, ha commentato Martin Osterdahl, supervisore esecutivo dell’evento.

Felice anche il sindaco di Torino che ospiterà l'evento musicale. "Dopo la Liguria sarà Torino, e il Piemonte, il palcoscenico della musica internazionale", ha commentato a distanza di circa 100 giorni dalla manifestazione. "Torino è pronta ad accogliere tutto il pubblico dell'Eurovision Song Contest - conclude Lo Russo -. Siamo felici di far vedere a tutto il mondo la nostra meravigliosa città".

