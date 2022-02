FantaSanremo, cos'è e come si gioca: perchè i cantanti dicono Papalina e Baudi

Papalina e Baudi sono tra i protagonisti delle serate, e non solo, al Festival di Sanremo. Ma di cosa si tratta? E perchè queste parole vengono ripetute dai cantanti? Si tratta del FantaSanremo, il fantagioco riguardante la kermesse canora che consiste nell'organizzare e gestire squadre virtuali formate dagli artisti in gara.

Cos'è il FantaSanremo

È un gioco che consiste nell'organizzare e gestire squadre virtuali formate dagli artisti in gara: ognuno crea un team con cinque artisti ed un capitano. Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara. È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro. Il regolamento prevede bonus e malus, come quando nel fantacalcio il tuo giocatore segna una gol o magari viene espulso. Qui ovviamente non ci sono gol, ma la classifica finale può regalare o togliere punti.

Cosa sono i Baudi

I Baudi sono l'unica moneta ufficiale del FantaSanremo. Ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi per comporre la propria squadra.

FantaSanremo, dove nasce

Il gioco è nato nelle Marche da un gruppo di appassionati del Festival di Sanremo nel 2020 e la parola Papalina, si legge sul loro sito, nasce come omaggio ad un locale, il Bar Corva da Papalina.

FantaSanremo, parola chiave Papalina

Dietro la parola Papalina si nasconde il regolamento del Fantasanremo: 50 punti andranno all’artista che dice espressamente la parola Papalina sul palco dell’Ariston. Il bonus, si legge, viene assegnato solo la prima volta che il Big in gara dirà espressamente questa parola.

FantaSanremo sul palco, 25 punti

Il regolamento del gioco prevede che all'artista che dice espressamente la parola FantaSanremo sul Palco dell'Ariston andranno 25 punti ed anche in questo caso varrà solo la prima volta. Chi dirà espressamente la parola FantaSanremo durante interviste, comunicazioni social o ospitate guadagnerà 10 punti.

