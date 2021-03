"Siparietti soporiferi sul palco", il popolo dei social boccia Ibrahimovic a Sanremo

Ibrahimovic doveva essere una delle attrazioni del festival di Sanremo 2021. L’attaccante del Milan, magnifica presenza in campo e fuori, è però l’oggetto misterioso di questa edizione.

Stando alle opinioni a caldo degli spettatori raccolte sui social, infatti, si vede che se la giovane attrice Matilda De Angelis, malgrado si sia mostrata spesso un po' impacciata, ha comunque superato la prova, diverso il discorso per Ibra.

Zlatan si presenta con una giacca con scritto 'Ibra' e dice ad Amadeus:

«È un onore per me essere qui, ma è anche un onore per te avermi qua». Prima battuta un po' così a cui nel prosieguo della prima puntata del festival ne fanno seguito altre non proprio eccezionali: dalle regole che prevedono solo 22 artisti e 4 da vendere ("Troppi cantanti, dateli all’Inter. Anzi, forse servono di più al Milan") al continuo sottolineare la propria altezza rispetto ad Amadeus.

Sui social si sottolinea continuamente che la sua presenza «è a tratti imbarazzante» e c'è chi prega di smetterla «con questo siparietto soporifero con Ibra».

Unico sollievo sembra essere il fatto che domani non ci sarà - gioca il Milan - e la cosa viene accolta con sollievo e ironia: «Che dispiace guarda. Lo so che siete affranti. Sento le vostre grida di dolore. Però che dobbiamo fare, ce ne faremo una ragione».

I commenti negativi alla prestazione sul palco di Ibra associano poi quelli che secondo i telespettatori-naviganti sono i limiti (soliti) del festival, cioè la lunghezza esagerata:

«L'unica cosa intelligente detta da Ibra: facciamo un Festival di 90 minuti più recupero. Non di più», scrive un utente e un altro ha un suggerimento: «Se tagliassimo i siparietti di Ibra finiremmo all’una anzichè alle due e un quarto, io spero che tu te ne renda conto Ama». Infine ci sono anche i tifosi di calcio che ne approfittano per lanciare una stilettata all’avversario sportivo: «Ibra è andato a Sanremo 2021 per farci rivalutare la sua prestazione nel derby».

