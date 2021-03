Gli ospiti del Festival di Sanremo: musica, omaggi e l'infermiera simbolo dell'emergenza Coronavirus

Non solo cantanti in gara ma anche ospiti illustri nell'edizione 2021 del Festival di Sanremo. Domani, prima serata saranno sul palco Diodato, Loredana Bertè, l'infermiera simbolo della pandemia Alessia Bonari, la banda della Polizia di Stato con la violinista russa Olga Zakharova e il sassofonista Stefano Di Battista.

Mercoledì, invece, serata omaggio alla musica italiana conosciuta nel mondo. "E' un onore avere Laura Pausini mercoledì, verrà a cantare Io sì (Seen), il brano cn cui ha vinto il Golden Globe", dice Amadeus in conferenza stampa. "E' l'artista più premiata e più internazionale che abbiamo, grazie a lei la serata di mercoledì avrà un sapore internazionale, nel senso senso della musica italiana conosciuta nel mondo".

Ci sarà infatti "l'omaggio a Morricone con l'orchestra e con la presenza del Volo. E poi - ha spiegato Amadeus - ci saranno le canzoni partite da qui come Non ho l'età, Io amo, Montagne verdi, cantate dagli interpreti originali, Cinquetti, Leali, Marcella Bella saranno qui".

Giovedì, invece, a cinquant'anni dalla pubblicazione di "4/3/1943", al Festival di Sanremo "ci sarà un omaggio a Lucio Dalla con i Negramaro", ha annunciato Amadeus.

Non ci sarà invece Lady Gaga perchè, ha spiegato il conduttore, "è molto impegnata con il film che sta girando a Roma e non c'è possibilità di averla". Amadeus sgombra così il campo dall'ipotesi che l'attrice e cantante americana possa arrivare a Sanremo. E' sul set di Gucci di Ridley Scott in cui interpreta Patrizia Reggiani.

