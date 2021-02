Orietta Berti, nessuna polemica con Marcella Bella: "Nate dalla semplicità, ma non è un'offesa"

"Lungi dal voler far polemica, in un momento così bello e importante per la musica italiana, mi spiace profondamente leggere di dichiarazioni che sono lontane dal voler in qualsiasi modo urtare la cantante e amica Marcella". Orietta Berti, tra i Big in gara al Festival di Sanremo, risponde così al polverone che si è sollevato in merito a un presunto attacco della stessa Berti nei confronti di Marcella Bella.

"Due anni fa a Ora o Mai più, abbiamo chiarito le nostre posizioni e abbiamo ricucito la nostra amicizia - aggiunge la cantante -. Perché voler per forza ricreare delle situazioni di polemica? È vero, in un'intervista rilasciata a un settimanale ho detto che entrambe siamo nate dalla semplicità, ma questo non è un elemento di offesa. Mi spiace se la mia dichiarazione è stata travisata nelle intenzioni e mi spiace ancor di più che da un'intervista, altri giornali abbiano rafforzato il gossip".

