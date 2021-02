Fedez all'Ariston con Francesca Michielin: "Il mio portafortuna? Una foto di Michael Jordan"

"Ho un po' d'ansia. Per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr. Poi ho sempre con me un'immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna". Lo rivela Fedez, che partecipa al festival di Sanremo con Francesca Michielin, in un'intervista a Gente, in edicola da domani, che dedica uno speciale di 24 pagine al Festival.

Fedez, che diventerà padre per la seconda volta tra meno di un mese, avrà tutto il sostegno della Michielin. Che a sua volta dice: "Ho iniziato a fare yoga. Ma quello che mi rilassa di più è vedere le interviste di Totti su Youtube".

Intanto, è slittato al prossimo 15 aprile il processo davanti al giudice di pace di Milano, che era previsto per oggi, a carico di Fedez per una lite con un vicino di casa che aveva riportato 10 giorni di prognosi.

Il cantante ha fatto richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento per via di un "improrogabile impegno lavorativo", in quanto si trova appunto al Festival per le "prove artistiche".

Alla prossima udienza, che sarà a porte chiuse, dopo la deposizione di un testimone della difesa, dovrebbe tenersi l'esame dell'imputato e infine le conclusioni delle parti. Il litigio è avvenuto in zona Tortona a Milano intorno alle 6 del mattino del 12 marzo 2016.

Stando all'imputazione, Fedez avrebbe aggredito il vicino che si era affacciato alla sua porta per via della musica alta che proveniva dell'appartamento, causandogli anche un trauma cranico lieve. Entrambi avevano sporto denuncia dopo l'episodio, di cui si era parlato all'epoca sui media.

