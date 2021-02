Sanremo come Palermo: divieto di sosta per i pedoni durante il festival per evitare assembramenti

La misura è identica a quella varata da Leoluca Orlando a Palermo: a Sanremo, durante il festival scatterà il divieto di sosta o di stazionamento che dir si voglia per pedoni nei pressi dell'Ariston e attorno agli alberghi.

E' la principale novità per le norme anticovid legate alla kermesse, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo, emersa nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica in prefettura a Imperia.

Nel corso di un altro vertice, lunedì scorso, il prefetto aveva annunciato che non ci sarebbe stata la necessità di attuare "zone rosse", ma oggi è stato deciso di procedere a specifiche ordinanze riferite alle aree più "calde". In primis, Ariston e alberghi, dove sarà consentito solo il transito per evitare assembramenti.

La misura ricalca l'ordinanza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando che vieta lo stazionamento dalle 11 alle 22 in tutte le vie e piazze interne ai quartieri Politeama e Libertà, nonché dalle 7 alle 15 in prossimità di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati. Nella stessa ordinanza lo stazionamento è vietato dalle 5 alle 22 nei giorni 13, 14, 20, 21, 27 e 28 febbraio in tutto il litorale palermitano.

