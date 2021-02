Folla in centro a Roma e assembramenti, chiusa Fontana di Trevi

Maxi assembramenti si sono registrati nei dintorni della Fontana di Trevi, al centro di Roma, tanto che gli agenti del I Gruppo 'Trevi' della Polizia locale di Roma Capitale hanno temporaneamente chiuso gli accessi al celebre monumento, per garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica.

Sono in corso i controlli nella zona del centro, nelle strade a interesse commerciale e nelle aree dove è possibile che si formino assembramenti in violazione delle norme per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. AGI

