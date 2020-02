La vittoria di Diodato alimenta il gossip: "Fai rumore è dedicata all'ex Levante"

La vittoria di Diodato solleva un dubbio tra i suoi fan: a chi è dedicata "Fai rumore", canzone vincitrice della 70esima edizione del Festival di Sanremo?

A rispondere alle indiscrezioni che circolano in queste ore sul web c'ha pensato il rapper Coez che, nel backstage della kermesse, ha chiesto direttamente alla diretta interessata: "Fai rumore è dedicata a te eh?". La ragazza in questione è Levante, cantante siciliana anche lei in gara a Sanremo.

La stessa Levante, durante i giorni del Festival, non ha fatto mistero del suo sostegno a Diodato, festeggiando con lui la vittoria. I due hanno avuto una storia in passato, tenuta lontana dal gossip e dai riflettori. C'è anche chi ha parlato di "un amore bello, che non si trova su Internet".

© Riproduzione riservata