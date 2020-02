Sanremo 2020, l'abbraccio tra Fiorello e Tiziano Ferro: pace finalmente ritrovata

Foto-abbraccio tra Fiorello e Tiziano Ferro durante le prove all’Ariston, accompagnata dall’hashtag #fateveunarisata. Armonia, evidentemente ritrovata, dopo un paio di giorni in cui sembrava che il clima sino ad allora sereno fosse offuscato da nubi alimentate dall’hashtag #fiorellostattezitto lanciato mercoledì sera in diretta tv da Ferro.

Frase e hashtag che Ferro aveva detto ad Amadeus nel salutarlo dopo l’ultima esibizione della serata e legati alle ripetute incursioni in scena dello showman che inducevano quindi uno slittamento degli appuntamenti in scaletta, tra cui quelli con protagonista il cantante, chiamato in scena a tardissima ora.

Proprio poche ore fa Fiorello ha rilasciato un'intervista a Tpi, spiegando di essere leggermente irritato per la vicenda. "Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni".

Fiorello ha raccontato di aver ricevuto una lunga serie di offese via social: "Ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna d’odio nei miei confronti, questo devi dirlo, non puoi ignorarlo. Vatti a leggere i commenti: ‘Devi morire perché il nostro Tiziano deve cantare’, ‘Merda, è lui la star!'”. "Non la volevo questa polemica - ha detto Fiorello - non mi interessa, ma non posso passare per permaloso per questo, è una cosa troppo seria”.

