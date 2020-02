Sanremo, la seconda serata registra oltre il 50% di share: mai così dal 1995

Ieri la prima parte della seconda serata del Festival di Sanremo 2020, in onda su Raiuno dalle 21.35 alle 23.54, è stata seguita da 12 milioni 841mila spettatori con share del 52,5%, con un incremento rispettivamente di 1 milione 882mila spettatori e dello 0,5% rispetto all’analogo riferimento di un anno fa.

La seconda parte, in onda dalle 23.58 alle '01.43, è stata vista da 5 milioni 451mila spettatori con share del 56,1%, con un incremento di 191mila spettatori e di 4,1% di share rispetto allo stesso periodo.

Dati che confermano in pieno la scelta operata dall’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, nel progetto di questo appuntamento che è stato prepatrato con cura e all’interno del quale c'è anche il 'discorso Fiorello', ovvero il forte coinvolgimento dello showman nel disegnare lo spettacolo proposto poi dall’Ariston.

È dal 1995 che al Festival di Sanremo non si registrava per la seconda serata del Festival una media share superiore a quella ottenuta ieri su Rai1 per lo spettacolo dall’Ariston. Quell'anno, conduzione Pippo Baudo, la media share fu pari al 65,42%.

Altro che calo fisiologico del mercoledì al Festival di Sanremo: ascolti notevoli anche per la seconda serata, superando quella dello scorso anno e con uno share ieri superiore a quello della stessa serata inaugurale dell’edizione di quest’anno affidata ad Amadeus.

Ieri infatti la media spettatori è stata di 9 milioni 693mila, share del 53,3%. Rispetto al Festival di un anno fa, direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni, lo share è salito di ben 6 punti percentuali (nel 2019 era stato 47,3%), mentre per numeri assoluti è stato superiore di oltre mezzo milione (lo scorso anno 9 milioni 144mila).

