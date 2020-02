Sanremo, Fiorello trasforma l'Ariston in discoteca sulle note di Stayin' Alive

Papillon e giacca di velluto rossa, Fiorello torna in scena, trasforma l’Ariston in discoteca ballando con un gruppo di danzatori sulle note di Stayin' Alive ("Sono l’Enzo Paolo Turchi 3.0", "sono un’etoilette"), annuncia la «storica reunion dei Rich and Poor», i Ricchi e Poveri in formazione a quattro ("se mi metto in mezzo faccio il reddito di cittadinanza"), festeggia il 52% di share della prima serata ("Vai col Pd", incita Amadeus), si concede un intermezzo da villaggio turistico con Amadeus sputandogli l’acqua sull'orecchio e poi canta un inedito, La classica canzone di Sanremo, in cui ricorda l’esperienza all’Ariston del 1995. Il brano, su musiche di Buffat, è scritto dallo stesso Fiorello.

