Sanremo 2020, Fiorello si traveste da Maria De Filippi: lei lo chiama in diretta

In giacca color bronzo, Amadeus entra all’Ariston dal fondo della platea stringendo le mani al pubblico, mentre dà il benvenuto alla seconda serata del festival di Sanremo. «Benvenuti, benvenuti a tutti».

Ma a fare un ingresso esilarante è Fiorello. Con la sigla di di C'è posta per te in sottofondo, il comico siciliano entra in scena all’Ariston travestito da Maria De Filippi, per onorare la scommessa fatta ieri sera in caso di successo del festival. Tacchi, parrucca bionda, abito nero, l’immancabile caramella in bocca, prova a imitare voce e movenze della conduttrice di Canale 5.

«Il problema è una parola sola: Techetechetè, questa cosa rimarrà per sempre, ma io ho una famiglia a casa», ironizza lo showman. «Sembro Boris Johnson piastrato», continua tra le risate generali.

Ma poi a sorpresa la telefonata in diretta di Maria De Filippi che scherzando con Fiorello e Amadeus, dà il via la seconda serata del Festival.

