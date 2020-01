Esclusa dal dopo festival, nuovo sfogo della Gregoraci contro Savino: "Trattata senza rispetto"

Elisabetta Gregoraci affida al settimanale Grazia un nuovo e duro sfogo contro Nicola Savino, dopo l'esclusione a sorpresa da “L’Altro Festival”, il dopo festival di Sanremo.

Esclusa perchè ex moglie di Flavio Briatore, imprenditore simpatizzante di destra, la Gregoraci è entrata nei dettagli della vicenda, svelando cosa le è stato detto.

“Sono stata trattata senza rispetto, - ha spiegato - come se fossi arrivata per meriti non miei". La conduttrice e showgirl ha anche puntualizzato di aver voluto svelare tutto tramite i social, "perchè un'ingiustizia da raccontata".

Amadeus, dal canto suo, ha invitato la Gregoraci a mostrare più disponibile ad accettare i "no". La conduttrice si è detta d'accordo, "ma solo se questi 'no' sono supportati da valide argomentazioni".

La Gregoraci era al lavoro per il dopo festival da ottobre, rifiutando altre proposte. Si è anche tenuta libera per la settimana del Festival, rinunciando ad un viaggio a Los Angeles.

"Non è stata valutata la mia professionalità, ma sono stata esclusa per motivi che non c’entrano nulla con il mio lavoro". E dunque: "Savino mi ha detto che ha saputo di me tardi, che aveva già la sua squadra".

"Mi è stato detto - ha aggiunto la Gregoraci - 'Sei stata la moglie di Briatore e all’interno del mio format ho un comico di sinistra. La cosa non è compatibile’. In più mi ha detto che l’impronta del programma sarà quella di avere una squadra digitale ed io per Savino non sono 'abbastanza digitale' come lo è invece lui".

