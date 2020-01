Sanremo, Elettra Lamborghini nell'occhio del ciclone: "La sua cover è irregolare"

Ancora tensioni a Sanremo, ecco che spunta infatti il caso di Elettra Lamborghini. La cover che presenterà la sera del giovedì, infatti, è stata definita "irregolare".

Ad ogni big è stato dato il compito di scegliere un brano presentato da altri artisti sul palco dell'Ariston, per cantarlo appunto nella sera del giovedì prevista per il 6 febbraio insieme ad un ospite a loro scelta.

La Lamborghini ha dunque scelto "Non succederà più" di Claudia Mori. In realtà, la Mori presentò questa canzone a Sanremo, ma non come big in gara ma in qualità di ospite della kermesse. Si ipotizza dunque un cambio di cover da parte della Lamborghini.

© Riproduzione riservata