Larve di anisakis nelle acciughe e listeria nel salmone: i lotti ritirati dai supermercati

Nuovo allarme per i consumatori: tracce di larve anisakis sono state trovate in alcuni lotti di confezioni di alici marinate prodotte da una azienda di Somma Vesuviana e commercializzate da Corcione Ingross. Si tratta di acciughe in vaschette da 200 grammi con numero di lotto 261022 e data di scadenza 26 giugno 2023.

Anisakis, cos'è

L’anisakis è uno dei tanti pericoli che si nascondono nel pesce, soprattutto quando consumato crudo. Provoca un’infezione parassitaria del tratto gastrointestinale, causata proprio dall’ingestione di pesce crudo o non sufficientemente cotto contenente le larve di parassiti (nematodi) appartenenti alla famiglia Anisakidae (che include i generi Anisakis, Pseudoterranova e Contracaecum).

Listeria nel salmone

E torna a far paura la listeria. Dopo i wurstel e i formaggi, sono stati ritirati dal mercato confezioni di salmone. In questo caso si tratta del prodotto affumicato da 150 grammi a marchio Poseidon. L'avviso di richiamo è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute. I lotti interessati sono il numero 22248E-SOLA-1995 con data di scadenza 12/12/2022, il 22248E-SOLA-2092 con scadenza 10/12/2022 e il 22248E-SOLA-2094 con scadenza 12/12/2022. In via cautelativa, l'azienda Sofia Srl produttrice, con sede a Pianoro (BO) raccomanda di non consumare il prodotto e restituirlo al punto d'acquisto.

Listeria, cos'è

Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio che può contaminare diversi alimenti come latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati. La gravità dei sintomi va da forme simil influenzali o gastroenteriche, accompagnate a volte da febbre elevata fino a forme setticemiche e meningiti che possono verificarsi in persone fragili o immunodepresse.

