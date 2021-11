Coronavirus, stop ai privati: pronto soccorso palermitani in tilt

I pazienti non Covid non possono più essere trasferiti nelle cliniche private perché i fondi per l’emergenza Covid sono quasi finiti e i pronto soccorso siciliani, soprattutto a Palermo, sono andati di nuovo in tilt. Il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca, ha scritto alle Asp e alle aziende ospedaliere invitandole a tagliare le convenzioni grazie alle quali le strutture private convenzionate accoglievano i malati non contagiati in area medica e chirurgica.

