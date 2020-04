Coronavirus, le mascherine chirurgiche prevengono il contagio: ecco perchè

Le mascherine chirurgiche possono effettivamente impedire la trasmissione dei coronavirus e virus influenzali, che viaggiano attraverso le goccioline di respiro, di tosse e starnuti di persone con sintomi. La conferma arriva dallo studio pubblicato sulla rivista Nature dei ricercatori dell’università di Hong Kong, guidati da Nancy Leung e Benjamin Cowling.

Nel loro lavoro hanno analizzato 246 malati contagiati da coronavirus umani (come quelli che causano Sars, Mers e alcuni con la stessa grandezza del Covid-19) con e senza mascherina indosso. In questo modo i ricercatori hanno rilevato le particelle dell’Rna del coronavirus sia nel 30% dei campioni delle goccioline più grosse (o droplet) di tosse e starnuti che nel 40% di quelle più fini del respiro dei volontari che non indossavano le mascherine. Non sono state trovate invece tracce del virus in chi indossava la mascherina. Lo stesso si è visto anche per il virus influenzale.

«Questo studio dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che le mascherine chirurgiche danno un buon contributo nel frenare i coronavirus e i virus influenzali. Danno un risultato eccellente se indossate correttamente», sottolinea Carlo Federico Perno, virologo dell’università Statale di Milano.

Quanto alla presenza di particelle dell’Rna del coronavirus anche nel respiro, Perno spiega che «l'emissione di goccioline è qualitativamente identica sia se si tossisce o starnutisce, che se si parla o respira - conclude - Ciò che cambia è la quantità di queste particelle, che è maggiore con tosse e starnuti e minore nel respiro».

© Riproduzione riservata