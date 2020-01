La meningite torna a fare paura: i sintomi da non sottovalutare

Il 2020 si è aperto con la morte di una 14enne di Sassari per meningite. Un caso che fa tornare alla ribalta la questione vaccini e che crea panico. Spesso, ci si chiede come intervenire per tempo, quali siano i sintomi che dovrebbero allertarci.

Febbre alta improvvisa, mal di testa e poi rigidità nucale, impossibilità per il dolore nel flettere il collo in avanti e lieve alterazione dello stato mentale. Questi i sintomi che non presi per tempo possono portare anche alla morte.

Fenomeni associati a questa infiammazione cerebrale sono la fotofobia e la fonofobia, ovvero l'intolleranza alla luce ed ai rumori forti, per cui il paziente si rifugia a letto al buio e lontano da rumori. Presente anche nausea, vomito, disorientamento temporo-spaziale. Altro elemento che può aiutare per diagnosticare una possibile meningite è la posizione che chi sta male assume a letto ovvero disteso su un lato, con il capo esteso sul tronco, le cosce flesse sull'addome e le gambe flesse sulle cosce.

© Riproduzione riservata